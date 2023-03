Regno Unito: centro studi, bassi investimenti del governo hanno reso il Paese più povero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il basso livello di investimenti governativi del Regno Unito ha lasciato il Paese in uno Stato di maggiore povertà rispetto ad altre nazioni. Questo quanto emerge da un rapporto del centro studi Resolution Foundation, secondo cui gli investimenti pubblici nel Regno Unito hanno rappresentato in media il 2,5 per cento del prodotto interno lordo annuo dal 2000 a oggi. Questo dato è ben al di sotto della media del 3,7 per cento di altri Paesi industrializzati. James Smith, direttore della ricerca presso la Resolution Foundation e autore del rapporto, ha dichiarato: "Il record del Regno Unito sugli investimenti pubblici è un fallimento a lungo termine. I nostri livelli di investimento sono troppo bassi e troppo volatili. Di conseguenza, ci ritroviamo con ospedali sopraffatti, trasporti pubblici spesso terribili e una carenza cronica di alloggi". La spesa in conto capitale inadeguata da parte del governo ha frenato l'economia del Paese, ha affermato Smith. (Rum)