Brexit: Sunak, accordo di Windsor garantisce la sovranità all'Irlanda del Nord

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha insistito sul fatto che il nuovo accordo commerciale post-Brexit dell'Irlanda del Nord "assicura un'adeguata sovranità" per la nazione devoluta, confermando che non ci sarebbe stata alcuna rinegoziazione. L'accordo di Windsor che Sunak ha firmato con l'Ue a fine febbraio è stato criticato dal Partito unionista democratico (Dup) e da alcuni parlamentari conservatori. Tra questi il sostenitore della Brexit Bill Cash, secondo cui, con i nuovi accordi, l'Irlanda del Nord sarà perennemente bloccata nelle leggi dell'Ue. Sunak ha risposto dicendo: "Grazie al freno di Stormont, le istituzioni e le persone nell'Irlanda del Nord avranno effettivamente la possibilità di dire la loro su quelle leggi e, in ultima analisi, saranno in grado di bloccarle se non sono d'accordo con loro". "Penso che ciò assicuri un'adeguata sovranità per il popolo dell'Irlanda del Nord e corregga il deficit democratico", ha aggiunto il primo ministro. (Rel)