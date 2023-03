Spagna: Sanchez, essenziale ricostruire fiducia con la Cina attraverso dialogo e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È essenziale ricostruire la fiducia con la Cina attraverso il dialogo, la solidarietà e la cooperazione". Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, nel suo intervento all'apertura all'apertura della riunione annuale del Boao Forum for Asia (Bfa) nell'ambito della sua visita istituzionale in Cina, accogliendo con favore l'intensificazione dei contatti diplomatici delle autorità di Pechino con i leader di tutto il mondo. "Questo riflette un alto grado di responsabilità e noi vogliamo contribuire a questi sforzi", ha proseguito il premier, sottolineando la necessità di "continuare a costruire ponti e aumentare la fiducia reciproca". Sanchez ha ribadito che la Spagna sostiene un ordine internazionale "basato sulle regole e l'importanza di mantenere un commercio libero, equilibrato ed equo per il bene della stabilità e della prosperità". Secondo il leader socialista, infatti, un mondo frammentato e dominato da tendenze protezionistiche "rappresenta un ritorno al passato". (segue) (Spm)