Spagna: Sanchez, essenziale ricostruire fiducia con la Cina attraverso dialogo e cooperazione (2)

- Per il capo dell'esecutivo di Madrid la modernizzazione della Cina e la crescita dell'Asia hanno portato benefici a tutto il mondo. "Sia l'Asia che l'Europa hanno prosperato insieme per secoli e possono continuare a farlo ora", ha evidenziato. Sanchez ha fatto riferimento alle nuove realtà a cui l'Europa si sta adattando in un contesto di costante cambiamento e ha fatto riferimento alla necessità di accelerare il Patto Verde per guidare la lotta contro il cambiamento climatico, abbandonare la dipendenza della Russia da gas e petrolio e costruire una nuova base industriale verde e digitale. Per Sanchez la Cina e l'Ue, in quanto grandi mercati ed entità geopolitiche "devono competere in alcuni settori e cooperare in altri". A questo proposito, ha spiegato che l'Europa "continuerà a difendere i propri valori, principi e punti di vista, ai quali non rinuncerà, mantenendo una prospettiva indipendente e con la piena consapevolezza dei nostri obiettivi, interessi e priorità". Il leader socialista ha poi ricordato che le aziende spagnole e cinesi sono spesso "concorrenti" ma allo stesso tempo sono anche "partner nello sviluppo di progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti, dell'energia e della sanità, non solo per l'Eurasia, ma anche per il mondo intero". Sanchez ha citato come esempio i recenti investimenti di grandi gruppi edili cinesi in aziende ingegneristiche spagnole, che stanno creando opportunità per lo sviluppo di progetti comuni anche in America Latina. (segue) (Spm)