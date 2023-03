Spagna: Sanchez, essenziale ricostruire fiducia con la Cina attraverso dialogo e cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questa ragione, il leader iberico ha ribadito l'importanza di continuare ad approfondire questa collaborazione "reciprocamente vantaggiosa", sottolineando che questo rapporto deve basarsi sul "rispetto della sovranità" di ciascun Paese. "Ciò significa garantire la piena reciprocità tra i partner e fornire un quadro normativo stabile che permetta alle imprese nazionali e straniere di competere in condizioni di parità", ha evidenziato. "Le relazioni tra Europa e Cina hanno un ampio margine di cooperazione davanti a sé e dobbiamo continuare a essere partner economici e non solo", ha aggiunto. Sanchez ha poi passato in rassegna le principali "sfide" che l'umanità si trova ad affrontare oggi, sottolineando, tra l'altro, l'emergenza climatica, la pandemia e l'aggressione "brutale e illegale" della Russia contro l'Ucraina, ricordando che questa guerra sta causando "una grave crisi umanitaria, l'insicurezza alimentare, l'inflazione e la crescente sofferenza del debito in un numero crescente di Paesi vulnerabili". Il premier spagnolo ha ricordato che situazioni come quella attuale richiedono "attori responsabili e costruttivi" e ha sottolineato che la Spagna, in quanto Paese "affidabile e aperto", è uno di questi. (Spm)