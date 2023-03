Imprese: Disney licenzia più di 300 dipendenti in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Walt Disney ha licenziato più di 300 dipendenti a Pechino, perlopiù impiegati nell'ambito dei servizi di streaming dei contenuti dell'azienda. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui i licenziamenti rientrano nelle misure di taglio dei costi e ristrutturazione intraprese dal gigante dell'intrattenimento. In tutto Disney ha in programma il licenziamento di 7 mila dipendenti. (Was)