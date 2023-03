Myanmar: Usa condannano scioglimento della Lega nazionale per la democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco più di due anni dal golpe del primo febbraio 2021, che ha deposto il governo democraticamente eletto della consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il governo militare del Myanmar appare sempre più in difficoltà, sia sul fronte politico - come dimostrato dal rinvio dei piani per il ritorno alle urne e dallo scioglimento di decine di partiti di opposizione - sia su quello militare, con la rivendicazione da parte di una milizia etnica della conquista di una importante base militare al confine con la Thailandia. Già il mese scorso la giunta aveva annunciato una nuova proroga dello stato d’emergenza in vigore da due anni e il rinvio dei piani per un ritorno alle urne, inizialmente fissato per agosto 2023: il governo militare aveva giustificato il rinvio ammettendo di non disporre del pieno controllo di ampie porzioni del territorio birmano. Il capo della giunta, generale Min Aung Hlaing, aveva dichiarato che "la tranquillità e la stabilità" sono "requisiti fondamentali" per l'organizzazione di qualsiasi consultazione popolare. (segue) (Was)