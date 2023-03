Myanmar: Usa condannano scioglimento della Lega nazionale per la democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso fine settimana, durante una parata militare per la Giornata delle forze armate, Min Aung Hlaing ha ribadito che l'esercito intraprenderà "un’azione decisiva" contro gli oppositori e i gruppi armati etnici che li sostengono, e solo successivamente sarà possibile organizzare “elezioni libere e giuste”. La giunta ha quindi messo in scena una dimostrazione di forza a Naypyidaw, dove hanno sfilato circa 8 mila uomini di tutti i reparti delle forze armate assieme a mezzi blindati, missili, pezzi d’artiglieria, caccia ed elicotteri militari. “Gli atti terroristici del Governo di unità nazionale (Gun) e delle cosiddette Forze di difesa popolare (Pdf) devono essere contrastati una volta per tutti”, ha detto il generale facendo riferimento all’esecutivo ombra dell’opposizione formato dai dirigenti della Lega nazionale per la democrazia (Lnd) della deposta leader Aung San Suu Kyi. Le bellicose dichiarazioni del capo della giunta non bastano però a nascondere la crescente vulnerabilità del governo militare, che la scorsa settimana è stato colpito da nuove sanzioni degli Stati Uniti. Le nuove misure varate da Washington colpiscono due personalità e di sei entità legate all’esercito birmano, accusate di contribuire alle atrocità in corso nel Paese anche attraverso l’importazione, l’immagazzinamento e la distribuzione di carburante per i caccia a disposizione delle forze armate. (segue) (Was)