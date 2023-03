Myanmar: Usa condannano scioglimento della Lega nazionale per la democrazia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tentare di avere la meglio sui ribelli, che nel sostegno delle minoranze locali hanno il loro principale elemento di forza, l'esercito fa ricorso secondo l'Onu a una "politica della terra bruciata": si tratta di tattiche cui le forze armate birmane sono avvezze, ma che dopo il golpe avrebbero toccato nuovi livelli di violenza ed efferatezza: incidenti denunciati nei mesi scorsi includono bombardamenti di villaggi, stupri di donne di tutte le età, eccidi di monaci e bambini e mutilazioni. Negli ultimi due anni, i combattimenti hanno causato la distruzione di decine di migliaia di abitazioni, aumentando il numero degli sfollati interni. Media birmani hanno identificato il maggiore generale Than Htike, comandante della regione militare nord-occidentale a Monywa, come "l'uomo dietro la campagna di terrore della giunta" nell'area della municipalità di Sagaing, una tra le aree del Paese che hanno assistito ai peggiori episodi di violenza. Secondo una fonte militare anonima citata da "Myanmar Now", Than Htike ha sollecitato i suoi sottoposti a essere più "implacabili" nei confronti della resistenza, o a "soffrirne le conseguenze". Sotto la guida del maggiore generale, militari della Divisione di fanteria leggera 99 (Lid 99), soprannominata "Colonna di orchi" dai media locali, avrebbero compiuto una carneficina a Sagaing, smembrando e decapitando presunti membri e simpatizzanti della resistenza, inclusi ragazzini di 12 anni. (segue) (Was)