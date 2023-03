Myanmar: Usa condannano scioglimento della Lega nazionale per la democrazia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste tattiche non paiono sortire però l'effetto sperato: martedì i combattenti della milizia etnica Karen hanno preso d'assalto e conquistato una caserma dell'esercito birmano nello Stato di Kayin, lungo il confine tra il Myanmar e la Thailandia. La cattura della struttura militare è stata rivendicata dall'Unione nazionale Karen (Knu), secondo cui la base era l'ultima di grandi dimensioni controllata dalla giunta lungo il corso del fiume Thanlwin, ed era cruciale per l'approvvigionamento delle forze regolari nella regione. L'ala militante della Knu, l'Esercito di liberazione nazionale Karen, ha assalito e conquistato la caserma attorno alle 5 di martedì mattina (ora locale). Se confermata, la notizia rappresenta forse la più significativa sconfitta militare subita dalla giunta dopo il golpe di due anni fa. (Was)