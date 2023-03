Giappone: credito, Mizuho e Line abbandonano progetto per banca online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mizuho Financial Group e la app di messaggistica istantanea Line hanno annunciato oggi di aver abbandonato i piani per lo sviluppo congiunto di una banca online basata su piattaforme smartphone, che doveva assumere il nome di "Line Bank". La decisione di abbandonare il progetto sarebbe legata all'aumento dei costi e a ritardi che hanno consentito a competitori di posizionarsi anticipatamente sul mercato. Le due aziende avevano annunciato il progetto a novembre 2018: Mizuho aveva assunto una quota del 66,6 per cento nel progetto, e Line la rimanente quota del 33,4 per cento, con un'equa divisione dei diritti di voto. Dopo l'annuncio di oggi, però, la società preparatoria verrà sciolta. (Git)