Arabia Saudita: utili netti delle banche del Regno arrivano a 1,4 miliardi di dollari a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili nette delle banche che operano in Arabia Saudita sono aumentati del 7,5 per cento a febbraio del 2023 rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, raggiungendo i 5,18 miliardi di riyal (1,38 miliardi di dollari). Lo ha riferito la Banca centrale saudita (Sama) in un comunicato diffuso dal sito web d’informazione “Mubasher”. Sama ha rilevato che i prestiti concessi al settore privato nello stesso periodo sono aumentati dell’11 per cento su base annua, arrivando a 2,32 miliardi di miliardi di riyal. Tuttavia, gli investimenti diretti esteri hanno complessivamente registrato un calo del 60 per cento nel 2022 rispetto al 2021. Il calo è stato attribuito a un accordo infrastrutturale da 12,4 miliardi di dollari siglato nel 2021 tra la compagnia energetica Saudi Aramco e un consorzio di investitori globali. (Res)