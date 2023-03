Filippine: incendio traghetto, bilancio sale a 12 morti e 7 dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dell'incendio divampato ieri sera a bordo di un traghetto in navigazione nel suo delle Filippine è salito ad almeno 12 morti e sette dispersi. Lo hanno comunicato ieri le autorità provinciali di Basilan. La Guardia costiera ha soccorso 230 persone a seguito di un incendio divampato ieri sera a bordo di un traghetto in navigazione nella provincia di Basilan. Secondo la Guardia costiera, l'incendio è divampato nelle cabine con condizionamento d'aria. La nave, che ha una capacità massima di 430 passeggeri, è una delle tante che effettuano servizi di trasporto nelle Filippine, un arcipelago di 7.600 isole. Lo scorso maggio sette persone avevano perso la vita in un incidente analogo. (Fim)