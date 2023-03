Usa: tornado, Biden visiterà il Mississippi domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, visiterà domani lo Stato del Mississippi, che la scorsa settimana è stato investito da tempeste e tornado. Lo ha riferito la Casa Bianca, secondo cui Biden incontrerà soccorritori e funzionari statali e locali a Rolling Fork, una cittadina di circa 2mila abitanti distrutta dai tornado. I fenomeni meteorologici estremi hanno causato 25 vittime e decine di feriti, e devastato diverse cittadine nel Delta del Mississippi, una tra le aree più povere degli Stati Uniti. Domenica la Casa Bianca ha emanato una dichiarazione di emergenza per lo Stato, sbloccando fondi per i primi interventi e la ricostruzione nelle contee maggiormente colpite. (Was)