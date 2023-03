Corea del Sud-Usa: viceministro Cho nominato nuovo ambasciatore a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo viceministro degli Esteri della Corea del Sud, Cho Hyun-Dong, assumerà la carica di ambasciatore a Washington. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dal quotidiano "Korea Herald", all'indomani della nomina dell'ambasciatore uscente, Cho Tae-yong, come nuovo consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Yoon Suk-yeol. Il governo sudcoreano avrebbe già chiesto agli Stati Uniti il consenso per la nomina del nuovo ambasciatore. Cho Tae-yong prenderà il posto di Kim Sung-han, che ha annunciato le sue dimissioni a seguito di una controversia legata alla pianificazione della visita di Yoon a Washington, in programma il mese prossimo. “Il presidente Yoon ha deciso di accettare, dopo profonde riflessioni, le dimissioni del consigliere alla sicurezza nazionale Kim Sung-han”, ha fatto sapere il portavoce. Cho si trova attualmente a Seul per partecipare alla riunione annuale dei capi delle missioni diplomatiche all’estero. Nell’annunciare le proprie dimissioni, Kim Sung-han non ha precisato quale problema abbia portato alla decisione, ma ha fatto sapere di voler tornare alla carriera accademica. (Git)