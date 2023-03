Germania: Merz (Cdu) accusa Scholz di indifferenza e inazione sui migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, ha accusato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, di “indifferenza”e inazione nella gestione dei flussi migratori diretti in Germania. Intervistato dal quotidiano “Bild”, il leader del principale partito di opposizione al Bundestag ha sottolineato che il comportamento del capo del governo federale scuote la fiducia dei partner dell'Ue nella Germania. “L'Europa ha bisogno ora di un approccio comune alla politica di asilo”, ha aggiunto Merz, secondo cui deve essere istituita un'Agenzia per l'immigrazione tedesca che si dedichi al reclutamento di lavoratori qualificati dall'estero. “Le procedure di asilo devono essere chiaramente separate da ciò”. Interrogato sulla possibilità di porre un limite massimo agli ingressi di migranti in Germania, il presidente della Cdu ha risposto: “Merz: "Non vi è limite massimo alla sofferenza nel mondo, ma vi sono dei limiti alla resilienza già raggiunti, se non superati, in molti comuni e città”. Pertanto, l'immigrazione irregolare deve essere “limitata a un livello gestibile”. Merz ha poi ricordato che il precedente governo federale aveva dato come linea guida un massimo di di 200 mila domande di asilo all'anno. Con “244 mila” di queste richieste nel 2022 e “30 mila al mese” da gennaio scorso, tale soglia è stata superata. “Questo è troppo”, ha sottolineato il presidente della Cdu, secondo cui la Germania deve continuare a sostenere “quanti hanno bisogno di aiuto, come le famiglie ucraine”. (segue) (Geb)