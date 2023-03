Germania: Merz (Cdu) accusa Scholz di indifferenza e inazione sui migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader dei popolari, le frontiere esterne dell'Ue devono essere “finalmente messe in sicurezza” ed è qui che dovrebbero essere espletate le procedure di asilo, “se possibile, ad esempio presso centri di accoglienza”. Inoltre, il numero di Paesi di origine sicuri deve essere aumentato e “servono accordi di rimpatrio che funzionino”. A tal fine, la Germania deve “presentare offerte” ai propri partner europei, “ad esempio un aiuto efficace nella protezione delle frontiere esterne”. Allo stesso tempo, “pensare ai controlli alle frontiere interne europee non dovrebbe essere un tabù”, perché “la gente vuole sapere chi viene nel nostro Paese”. In questo contesto, secondo Merz, “nessuno vuole nuovi muri”, ma sono necessari “in ogni caso migliori controlli” sull'ingresso dei migranti nell'Ue. Per il presidente della Cdu, “non dobbiamo metterci di nuovo in una situazione come quella del 2015” con la crisi dei rifugiati, “altrimenti la coesione sociale è a rischio”. Intanto, ha infine avvertito Merz, città e comuni della Germania sono “sopraffatti” dal numero di profughi “senza precedenti” che devono gestire e “non possono assumersi la responsabilità umanitaria” del Paese. (Geb)