Brasile: ex presidente Bolsonaro rienterà domani mattina dagli Stati Uniti

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, rientrerà domani mattina in patria dagli Stati Uniti, dove si trova dalla fine di dicembre 2022. Lo ha riferito il Partito liberale (Pl) in una nota diffusa alla stampa. Il volo che trasporterà l'ex presidente atterrerà all'aeroporto internazionale di Brasilia alle 7:15 ora locale. "L'ex presidente, Jair Bolsonaro, rientra a Brasilia domattina, giovedì 30 marzo. Dopo l'arrivo all'aeroporto internazionale di Brasilia si recherà presso la sede del Partito liberale, dove sarà ricevuto tra gli altri dalla moglie Michelle, dal presidente del Pl, Valdemar Costa Neto, e dal segretario delle relazioni istituzionali del partito, Walter Braga Neto", riferisce la nota. Il partito precisa che "non è previsto alcun evento o discorso dell'ex presidente, che riceverà i saluti dei parlamentari del Pl delle altre autorità in uno spazio riservato all'interno del complesso residenziale, il cui accesso sarà ristretto". (segue) (Brb)