Taiwan: la presidente Tsai Ing-wen è arrivata negli Stati Uniti

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, è atterrata ieri a New York, dando inizio alla sua prima visita negli Stati Uniti da più di tre anni a questa parte. La visita, che la Casa Bianca ha caratterizzato come "privata" e "informale", è parte di un viaggio di dieci giorni nel Centro America e si protrarrà sino a domani; Tsai intende sfruttarla per promuovere sul piano internazionale Taiwan come alleato e partner dei Paesi democratici. Diverse decine di persone con bandiere statunitensi e taiwanesi hanno accolto ieri l'arrivo della presidente al Midtown Hotel di New York, ma nel pomeriggio sono stati più numerosi i manifestanti con bandiere cinesi, trattenuti a distanza dalle forze dell'ordine: alcuni reggevano cartelli che definivano Tsai una "traditrice". Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha chiarito ieri che l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha programmato alcun incontro di suoi funzionari con la presidente di Taiwan. Kirby ha ricordato che la sosta della presidente di Taiwan negli Usa ha diversi precedenti, e dunque non costituisce una svolta rispetto alle politiche di Washington nei confronti dell'isola. (segue) (Was)