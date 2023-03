Usa: Repubblicani divisi su messa al bando TikTok, bloccata proposta del senatore Hawley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Rand Paul del Kentucky, principale esponente della corrente libertaria del Partito repubblicano Usa ha, bloccato una proposta del suo collega di partito Josh Hawley per la messa al bando del social media TikTok negli Stati Uniti, sostenendo che tale iniziativa violi il Primo emendamento della Costituzione. "L'azienda ha fatto i salti mortali per collaborare col nostro governo", ha detto Paul, riferendosi alle forti preoccupazioni espresse da Washington per i legami tra la società e i vertici del Partito comunista cinese. "Io continuerò a difendere il Primo emendamento, e quanti credono che i Primo emendamento non protegga questa forma di espressione sono nel torto", ha aggiunto il senatore. Paul ha obiettato all'approvazione della proposta del collega tramite consenso unanime, e anche alla calendarizzazione di una votazione per appello. Hawley ha replicato chiarendo di essere deciso a ottenere l'approvazione della messa al bando di TikTok: "Ci faremo guidare dalla verità e continueremo a lottare", ha dichiarato il senatore. (segue) (Was)