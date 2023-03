Usa: Repubblicani divisi su messa al bando TikTok, bloccata proposta del senatore Hawley (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington dibatte da mesi in merito ai rischi per la sicurezza nazionale posti dal social media cinese TikTok. La scorsa settimana l'amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, ha testimoniato per la prima volta al Congresso degli Stati Uniti nel tentativo di evitare una messa al bando della piattaforma a livello federale. Durante l’audizione davanti alla commissione Energia e commercio della Camera dei rappresentanti, durata oltre cinque ore, l’imprenditore singaporiano ha ribadito che la piattaforma non è controllata o manipolata dal governo cinese, il quale detiene una quota nella società proprietaria ByteDance, e che la società ha preparato un piano per fare in modo che i dati personali relativi ai cittadini Usa raccolti dall’app vengano conservati negli Stati Uniti, sotto la diretta supervisione di un team di sicurezza nominato da Washington. (segue) (Was)