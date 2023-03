Usa: cresce fronda Repubblicani contro revoca Autorizzazione forza militare in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi senatori del Partito repubblicano Usa hanno sollecitato il presidente della Camera, Kevin McCarthy, a non calendarizzare un voto sulla revoca delle autorizzazioni per l'uso della forza militare (Aumf) contro l'Iraq approvata ieri dal Senato senza prima apportare significativi cambiamenti al testo del provvedimento. La revoca delle Autorizzazioni all'uso della forza del 1991 e del 2002, approvate ieri col voto favorevole di 45 senatori democratici e 18 repubblicani, ha posto il presidente della Camera in una situazione difficile: la frattura creatasi tra i senatori repubblicani riflette le divisioni interne al partito riguardo il ruolo degli Stati Uniti come tutori dell'ordine globale e - di conseguenza - in merito questioni come il sostegno all'Ucraina e la futura traiettoria della spesa militare. "La battaglia è effettivamente interna al Partito repubblicano, e credo che la maggior parte degli elettori repubblicani vogliano meno interventismo e meno spesa (militare) all'estero", ha dichiarato il senatore Rand Paul, esponente dell'ala libertaria del Partito repubblicano e uno dei 18 senatori del suo partito ad aver votato in favore della revoca delle Autorizzazioni. Secondo Paul, la maggioranza dei senatori repubblicani esprime, su questa come su altre questioni, una posizione sempre più lontana da quella dell'elettorato conservatore: "Se iniziate a chiedere dove sia l'elettorato favorevole a continuare i finanziamenti, o ai finanziamenti senza limiti all'Ucraina, credo che probabilmente il 60 o il 70 per cento degli elettori repubblicani sia contrario", ha dichiarato il senatore. (segue) (Was)