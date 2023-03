Usa: cresce fronda Repubblicani contro revoca Autorizzazione forza militare in Iraq (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani appaiono profondamente divisi anche in merito a una riduzione delle voci di spesa per la Difesa nel contesto dei piani per il taglio della spesa pubblica, che proprio i conservatori chiedono con insistenza alla Casa Bianca. Secondo i media statunitensi, il provvedimento approvato ieri dal Senato supererebbe anche il vaglio della Camera, se McCarthy dovesse decidere di calendarizzare un voto senza apportare modifiche al testo: voterebbero a favore della revoca la gran parte dei depurati democratici e tra un terzo e la metà dei deputati repubblicani. Si tratterebbe di una sconfitta per la componente "istituzionale" del Partito repubblicano che fa riferimento al leader dei conservatori al Senato, Mitch McConnell, secondo cui la revoca delle Autorizzazioni renderebbe più semplice per l'Iran minacciare i militari statunitensi schierati in Iraq e in Siria. (segue) (Was)