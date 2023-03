Usa: cresce fronda Repubblicani contro revoca Autorizzazione forza militare in Iraq (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge per abrogare le autorizzazioni per l'uso della forza militare (Aumf) contro l'Iraq, inviando il disegno di legge alla Camera dei rappresentanti prima dell'approvazione finale da parte del presidente Joe Biden. I senatori, riferisce la "Cnn", hanno approvato il disegno di legge con 66 voti favorevoli e 30 contrari, con 46 legislatori di entrambi i partiti che hanno votato a favore. Il dispositivo, approvato per la prima volta nel 1991, consentì il coinvolgimento degli Stati Uniti nella prima Guerra del Golfo, mentre il provvedimento approvato del 2002 consentì l'invasione dell'Iraq per rovesciare il governo di Saddam Hussein. (segue) (Was)