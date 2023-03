Usa: cresce fronda Repubblicani contro revoca Autorizzazione forza militare in Iraq (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto arriva sulla scia del 20esimo anniversario dell'invasione statunitense dell'Iraq, dopo che all'inizio di questo mese la Casa Bianca si era detta favorevole all'abrogazione delle autorizzazioni del 1991 e del 2002 all'uso della forza in Iraq. Se la legge passasse in entrambe le camere, segnerebbe una conclusione formale dei conflitti e una riaffermazione simbolica della capacità del Congresso di dichiarare guerra. L'Aumf del 2002, infatti, è stato utilizzato oltre il suo scopo originale per operazioni militari autorizzate dai successivi presidenti, tra cui Barack Obama per giustificare attacchi aerei contro i terroristi dello Stato islamico in Iraq e in Siria e Donald Trump per autorizzare l'attacco che ha eliminato il generale iraniano Qasem Soleimani a Baghdad nel gennaio 2020. (Was)