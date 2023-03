Corea del Sud-Giappone: acqua Fukushima, Yoon lavorerà per comprensione cittadini sudcoreani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha dichiarato a parlamentari giapponesi che tenterà di convincere l'opinione pubblica del suo Paese a non osteggiare i piani di Tokyo per lo scarico nell'Oceano Pacifico dell'acqua decontaminata di Fukushima. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui Yoon ha assunto l'impegno durante la sua recente visita ufficiale a Tokyo. Secondo le fonti, il presidente si è detto disponibile a lavorare per ottenere la comprensione dei suoi cittadini, avvertendo però che tale processo "richiederà del tempo". Il presidente avrebbe anche accusato il suo predecessore, Moon Jae-in, di aver evitato di affrontare la questione con obiettività di fronte all'opinione pubblica. (segue) (Git)