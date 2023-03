Corea del Sud-Giappone: acqua Fukushima, Yoon lavorerà per comprensione cittadini sudcoreani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita a Tokyo Yoon ha chiesto però che il Giappone effettui una ulteriore analisi scientifica prima di procedere con lo scarico dell'acqua decontaminata. I piani del governo giapponese per lo smaltimento dell'acqua stoccata per anni presso il sito del disastro nucleare di Fukushima sono stati oggetto di discussione durante un incontro tra Yoon e l'ex primo ministro giapponese Yoshihide Suga, che presto assumerà la guida di un gruppo interparlamentare per la promozione delle relazioni tra i due Paesi. Suga avrebbe ribadito a Yoon la volontà del governo giapponese di portare avanti il piano con il costante coinvolgimento dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. La decisione di procedere allo scarico dell'acqua in mare dopo un processo di decontaminazione è stata assunta dal Giappone nel 2021, proprio quando Suga era capo del governo. (segue) (Git)