Corea del Sud-Giappone: acqua Fukushima, Yoon lavorerà per comprensione cittadini sudcoreani (3)

- I piani approvati circa due anni fa dal Giappone per lo scarico nell'oceano Pacifico dell'acqua stoccata e decontaminata a Fukushima, negli anni seguiti al disastro nucleare del 2011, verranno probabilmente attuati entro la prossima estate. Lo ha riferito il mese scorso il governo di quel Paese, dopo l'approvazione da parte dell'esecutivo di una misura aggiornata relativa allo smaltimento dell'acqua - che nonostante i trattamenti di decontaminazione mantiene tracce di trizio - e al risarcimento delle comunità di pescatori coinvolte. Proprio tali comunità, così come Cina e Corea del Sud, restano contrarie allo scarico dell'acqua nell'oceano, che invece ha ottenuto il via libera dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). L'Agenzia per la regolamentazione nucleare del Giappone ha dato il via libera al piano lo scorso luglio, dopo aver stabilito che lo scarico dell'acqua, già sottoposta a processo di decontaminazione, non rappresenti un rischio per l'ecosistema marino e la salute delle persone. Il Giappone ha esaurito la capacità di stoccaggio dell'acqua utilizzata per raffreddare i reattori danneggiati dall'incidente, e infiltratasi nelle strutture danneggiate della centrale negli anni seguiti al disastro. (segue) (Git)