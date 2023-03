Corea del Sud-Giappone: acqua Fukushima, Yoon lavorerà per comprensione cittadini sudcoreani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende ottenere l'appoggio formale degli altri Paesi del G7 al piano di Tokyo per lo scarico dell'acqua decontaminata. Lo hanno anticipato fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui Tokyo solleverà la questione in occasione dell'incontro dei ministri dell'Energia del G7 in programma il prossimo 15 e 16 aprile. Secondo le anticipazioni, Tokyo punta ad includere in una dichiarazione finale una frase che esprime l'appoggio del G7 all'approccio "trasparente" del Giappone sul fronte dello smaltimento dell'acqua decontaminata. Il governo giapponese starebbe discutendo anche l'inclusione nel documento di un riferimento ai "progressi" nel lavoro di decontaminazione e riciclo del suolo nell'area dell'incidente. (Git)