Usa: Casa Bianca raccomanderà nuove regole per le banche di medie dimensioni

- La Casa Bianca intende raccomandare già questa settimana il varo di nuove regole a carico delle banche di medie dimensioni in risposta ai recenti fallimenti di Silicon Valley Bank e di Signature Bank. Lo riferiscono fonti citate dal "Wall Street Journal", secondo cui la raccomandazione verrà rivolta dall'amministrazione del presidente Joe Biden alla Federal Reserve (Fed) e ad altri enti regolatori del settore, e avrà per oggetto banche con capitali compresi tra 100 e 250 miliardi di dollari. Dopo il collasso delle due banche all'inizio di questo mese, la Fed ha già intrapreso una revisione delle sue regole, a cominciare da quelle riguardanti i requisiti minimi di capitale e liquidità. Le nuove misure potrebbero includere anche un rafforzamento dei cosiddetti "stress test" annuali tesi a verificare la capacità degli istituti di credito di far fronte a congiunture negative. (segue) (Was)