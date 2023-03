Brasile: creati 241 mila posti di lavoro a febbraio, 31,6 per cento in meno su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia brasiliana ha generato 241 mila nuovi posti di lavoro regolari a febbraio del 2023, in calo del 31,6 per cento rispetto a febbraio 2022 quando furono creati 353 mila posti di lavoro. Lo riferisce il ministero del Lavoro diffondendo i dati del Registro generale degli impiegati e dei disoccupati (Cadeg). Il saldo positivo nasce dalla differenza tra assunzioni (1,9 milioni) e licenziamenti (1,7 milioni). Nei primi due mesi dell'anno sono stati generati 326 mila posti di lavoro, in calo del 37,3 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2022, quando furono generati 520 mila nuovi posti di lavoro. (segue) (Brb)