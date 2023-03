Svezia: ministero Esteri convocherà ambasciatore russo per minacce contro Stoccolma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri svedese ha intenzione di convocare l'ambasciatore russo a Stoccolma per lamentarsi di un "tentativo di interferenza" rispetto al processo di adesione della Svezia alla Nato. L'ambasciatore russo in un comunicato sul portale web della sede diplomatica ha affermato che l'adesione alla Nato ha reso i Paesi nordici "un obiettivo legittimo per le misure di ritorsione russe, comprese quelle di natura militare". "Il ministero degli Esteri sta convocando l'ambasciatore russo per protestare contro questo evidente tentativo di interferenza", ha detto il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstrom all'agenzia di stampa "Tt". (Sts)