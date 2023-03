Ucraina: Meloni, confermato impegno per pace giusta e duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo con l'Ucraina. Ho confermato il nostro impegno e discusso l'obiettivo di una pace giusta e duratura". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in risposta al tweet del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che aveva sottolineato: "Ho avuto una telefonata produttiva con Giorgia Meloni. Abbiamo discusso delle nostre iniziative bilaterali e internazionali. Il percorso verso la pace in Ucraina è il completo ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino e l'attuazione della nostra formula di pace. Grazie amici italiani per il vostro sostegno. Continuiamo così!". (Rin)