Giappone: Kishida a Summit per la democrazia, "stato di diritto sia punto di riferimento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio umano dovrebbe porre lo stato di diritto al centro della convivenza ordinata. Lo ha dichiarato il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, nel corso del suo intervento in videoconferenza al Summit per la democrazia organizzato a Washington. "Ho visto con i miei occhi prove dell'aggressione russa e ascoltato direttamente il racconto di chi ha sperimentato le atrocità", ha dichiarato il primo ministro riferendosi alla sua visita a sorpresa in Ucraina, la scorsa settimana. "Rinnovo la mia convinzione che il consorzio umano debba porre lo stato di diritto come norma alla base delle nostre società". (segue) (Git)