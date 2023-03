Giappone: Kishida a Summit per la democrazia, "stato di diritto sia punto di riferimento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che il mondo sta "invertendo la tendenza" verso le libertà. Nel suo intervento al Summit per la democrazia, il capo della Casa Bianca ha annunciato formalmente 690 milioni di dollari in nuovi finanziamenti per sostenere la democrazia in tutto il mondo. "Credo che questa sia la sfida decisiva della nostra epoca e, oggi, possiamo dire con orgoglio che le democrazie del mondo stanno diventando più forti, non più deboli. Le autocrazie del mondo stanno diventando più deboli, non più forti", ha detto Biden. "Grazie all'impegno dei leader riuniti oggi e alla tenacia delle persone in ogni regione del mondo che chiedono che i loro diritti siano rispettati e che le loro voci siano ascoltate, stiamo vedendo indicazioni reali che stiamo invertendo la tendenza", ha aggiunto, citando gli sforzi dell'Angola per costruire un sistema giudiziario indipendente e i piani anticorruzione della Repubblica Dominicana e della Croazia, nonché il rifiuto degli elettori statunitensi alle elezioni del novembre 2021. (Git)