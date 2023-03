Usa: Repubblicani divisi su messa al bando TikTok, bloccata proposta del senatore Hawley (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente repubblicana della commissione, Cathy McMorris Rodgers, ha dichiarato in apertura che la piattaforma dovrebbe essere messa al bando. “Siamo al corrente del fatto che farete e direte di tutto per evitare una decisione del genere, ma non attacca: il fatto che abbiate recentemente annunciato il raggiungimento della soglia di 150 milioni di utenti negli Stati Uniti è solo un motivo ulteriore per intervenire tempestivamente su questo fronte”, ha detto, aggiungendo, riferendosi direttamente ai cittadini, che TikTok è “uno strumento che il Partito comunista cinese utilizza per spiare voi e le vostre attività in rete”. I deputati hanno anche contestato le affermazioni dell’amministratore delegato sul possibile accesso del governo cinese ai dati personali raccolti da TikTok, che a suo dire “non ha mai chiesto di ottenere nulla del genere, e noi non abbiamo inviato alcun dato”. La deputata democratica Anna Eshoo ha definito tali dichiarazioni “ridicole”, affermando che l’imprenditore e la società stessa “non hanno fatto o detto nulla che sia sufficiente a convincerci”. (segue) (Was)