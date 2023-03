Germania: governo approva semplificazione immigrazione lavoratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest'ultimo caso, l'obiettivo è far immigrare quanti non hanno ancora un contratto di lavoro in Germania, ma hanno buone possibilità di trovarvi un'occupazione. A tal fine entra in gioco il sistema a punti basato sulla Carta delle opportunità. Su questo documento il punteggio viene assegnato sulla base di dieci caratteristiche tra cui qualifica, conoscenza del tedesco e dell'inglese, esperienza professionale, collegamento con la Germania ed età. Per poter entrare in Germania con la Carta delle opportunità, sono necessari almeno sei punti: tre per “buona conoscenza della lingua tedesca", due per “sufficiente” e uno per la padronanza dell'inglese a livello C1. Chiunque abbia meno di 35 anni ottiene due punti, chi ha meno di 40 anni ottiene un punto. È previsto un massimo di quattro punti per una qualifica professionale estera che verrebbe riconosciuta come equipollente a una tedesca La carta delle opportunità può essere rilasciata soltanto se il sostentamento è garantito. Durante la ricerca di un lavoro, dovrebbe esserci la possibilità di un'occupazione a tempo pieno in prova di due settimane. Inoltre, dovrebbe essere consentito un lavoro secondario di 20 ore settimanali. L'ordinanza approvata dal governo federale dispone l'aumento del contingente di dipendenti che è possibile reclutare dai Paesi dei Balcani occidentali da 25 mila a 50 mila. Deve essere creato l'accesso al mercato del lavoro tedesco per gli assistenti infermieristici stranieri con una formazione inferiore al livello dei lavoratori qualificati. La manodopera di ogni Paese potrà, infine, svolgere qualsiasi lavoro soggetto a contributi previdenziali per sei mesi se il datore di lavoro è vincolato da un contratto collettivo e si fa carico di tutte le spese di viaggio. (Geb)