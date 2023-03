Quirinale: Rocca incontra Mattarella, onore per suo sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio ha incontrato questo pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. "Nel pomeriggio ho avuto un cordiale incontro con il Presidente Sergio Mattarella, con cui ho potuto riflettere sulle tante sfide cui la nostra Regione è sottoposta e alle quali intendo dare risposte celeri - scrive su Facebook Rocca -. Come sempre, il presidente è stato fonte di alta ispirazione e di grande saggezza. È per me un onore aver ricevuto il suo sostegno e incoraggiamento", conclude. (Com)