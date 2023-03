Ue: Gozi (Renew), governo Meloni fa ideologia sulla pelle dei nostri figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia il governo di Giorgia Meloni fa ideologia sulla pelle delle persone, "e le differenze di vedute diventano in questi casi inaccettabili, soprattutto quando si fa ideologia sulla pelle dei nostri figli". Lo ha detto Sandro Gozi, europarlamentare di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, nel corso del dibattito alla sessione plenaria di Bruxelles sui diritti dei bambini delle famiglie omogenitoriali italiane. "Negare i diritti alle coppie Lgbt, come sta facendo il governo italiano, significa creare coppie eterosessuali di serie A e coppie omosessuali di serie B. Non sarebbe meglio usare il nostro tempo per garantire diritti per tutti? Per eliminare le barriere alla libertà di circolazione europea? Anziché innalzare, ogni volta, muri di divisione e di discriminazione tra cittadini europei, basati sull'orientamento sessuale?", ha aggiunto. "È veramente squallido prendere in ostaggio i diritti dei bambini per sventolare bandiere ideologiche, come abbiamo sentito anche stasera. Questo sta accadendo in Italia, in violazione dei principi internazionali, europei e dell'Onu, come ha ricordato la commissaria Helena Dalli. Contro questo Renew Europe si batte e si batterà sempre", ha concluso. (Beb)