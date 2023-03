Ue: Fidanza (FdI), su figli coppie omogenitoriali non c'è discriminazione, non vogliamo legittimare maternità surrogata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno italiano "ha disposto alle prefetture di dare indicazioni ai comuni di interrompere la trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali. Lo ha fatto in forza di una sentenza della Corte di Cassazione, il supremo organo di appello del sistema giudiziario italiano, che ha chiarito una volta di più che questi registri violano la legge nazionale italiana. Una legge che è in vigore da ben prima che Giorgia Meloni diventasse premier è che la sinistra italiana, nei suoi lunghi anni al governo senza mai vincere un'elezione, non ha mai ritenuto di cambiare". Lo ha detto Carlo Fidanza (FdI), nel suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles, nel corso del dibattito sul riconoscimento dei figli per le coppie omogenitoriali italiane. Se la sinistra volesse cambiare la legge - ha continuato Fidanza - "è pregata di farlo nel Parlamento italiano e non nel Parlamento europeo. Questa è una battaglia tutta ideologica. Chi si nasconde dietro i presunti diritti negati ai bambini, nasconde che i pochi bambini toccati da questa situazione assumono tutti i diritti all'atto del riconoscimento da parte di un genitore biologico, e non c'è alcuna discriminazione. Il problema delle trascrizioni nasce soprattutto perché coppie omosessuali, che hanno avuto figli all'estero, quasi sempre ricorrendo all'utero in affitto, vorrebbero che nel registro fossero iscritti due genitori", ha proseguito Fidanza. (segue) (Beb)