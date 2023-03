Pnrr: Castellone (M5s), molto preoccupati per ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto preoccupati per i ritardi sul Pnrr. Questo governo, con un ennesimo decreto, cambia di nuovo le carte in tavola ed invece di velocizzare e semplificare le procedure per presentare ed attuare i progetti, riporta la governance a livello centrale. E mentre da un lato siamo impegnati con il Pnrr ad attuare progetti per ridurre i divari territoriali e sociali che esistono in Italia, dall'altro il governo spinge per attuare l'Autonomia differenziata che invece aumenterà divari e disuguaglianze. Addirittura alcuni esponenti di questo governo si sono spinti a dire che le Regioni più virtuose potrebbero usare anche i fondi delle altre Regioni. Poveri noi". Lo afferma, su Facebook, la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, del Movimento cinque stelle. (Rin)