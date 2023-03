Imprese: Spagna, Cda di Acs propone aumento di capitale per un massimo di 580 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione dell'azienda di infrastrutture spagnola Acs ha proposto un aumento di capitale per un massimo di 580 milioni di euro per coprire il pagamento dei due dividendi flessibili che si prevede di distribuire a luglio e a febbraio del prossimo anno. Come riferisce il quotidiano "Expansion", è quanto si legge nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, che si terrà il 5 maggio in seconda convocazione e che voterà anche sulla rielezione del presidente, Florentino Pérez, come direttore esecutivo per altri quattro anni. Per coprire i dividendi futuri, la società effettuerà un primo aumento di capitale per un massimo di 450 milioni di euro nei tre mesi successivi all'assemblea (460 milioni di euro l'anno scorso) e, nel primo trimestre del 2023, un secondo aumento di capitale per un importo non superiore a 130 milioni di euro (rispetto ai 140 milioni di euro di un anno fa).(Spm)