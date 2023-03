Ue: van Sparrentak (Verdi), sosteniamo le famiglie arcobaleno italiane, proteggere i bambini significa garantire loro diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non può arretrare sulla parità di diritti. Lo ha detto Kim van Sparrentak, europarlamentare dei Verdi, nel corso del dibattito sul riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles. "Come può un genitore spiegare al proprio figlio che agli occhi dell'amministrazione non è una famiglia? Come può un genitore spiegare al proprio figlio che non può più andare a prenderlo a scuola o portarlo dal medico? E come possiamo spiegare ai bambini che i loro genitori sono un capro espiatorio e che i loro diritti vengono tolti per nascondere il fallimento politico del nostro governo di destra?", ha chiesto l'eurodeputata olandese nel suo intervento. "Questa strategia di attaccare e disumanizzare la nostra comunità per ottenere vantaggi politici e toglierci i diritti non è nuova. Abbiamo visto dove porta in Ungheria, e abbiamo visto dove porta in Polonia. E non possiamo accettare che un altro Paese, uno dei nostri Stati membri fondatori, indietreggi sulla parità di diritti", ha aggiunto. "Continuiamo a sentire la stessa narrazione. Sostengono di proteggere i bambini. L'unico modo per proteggere i bambini è garantire che i genitori abbiano il diritto legale di prendersi cura di loro, in tutti gli Stati membri. Questi sono bambini europei, questi sono genitori europei. E noi, come legislatori europei, siamo obbligati a proteggere i loro diritti. Quindi, a tutte le mamme e i papà, attuali e futuri, e a tutti i bambini arcobaleno d'Italia, vi vogliamo bene, siamo al vostro fianco e cercheremo di fare il possibile per proteggervi", ha concluso. (Beb)