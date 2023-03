Codice appalti: Luigi Grillo, apprezzabile impostazione generale governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2002 il governo Berlusconi "si pose il problema di recuperare il gap infrastrutturale dell’Italia sapendo che non poteva contare su risorse pubbliche capaci di finanziare completamente tale arretrato. Presero il via le tre proposte di legge che il Parlamento approvò e che posero l’Italia all’avanguardia in Europa sotto il profilo normativo: la legge Obiettivo e il suo decreto attuativo e la legge 166/2002 che introdusse nell’ordinamento la tecnica del Project financing. Nel 2006 il Parlamento adottò il Codice degli appalti, delle Opere pubbliche e dei Servizi utilizzando il lavoro di una speciale commissione di tecnici nominata dal governo Berlusconi e che comportò la soppressione di ben 57 leggi preesistenti nel settore. Codice che non venne modificato dal governo Prodi, ma che subì nella successiva legislatura modifiche migliorative soprattutto nella parte riguardante la Finanza di progetto". Luigi Grillo, già parlamentare e sottosegretario di Stato in vari governi, analizza sul giornale online "dirittoeaffari.it" il nuovo Codice degli appalti. "Nel 2014 è stata istituita l’Anac, l’Autorità anticorruzione, che nel tempo ha assunto un ruolo sempre più determinante non tanto nei controlli degli appalti quanto, purtroppo, nella produzione legislativa del settore specie sotto la presidenza del magistrato Cantone - continua Grillo -. L’Italia è l’unico Paese della Ue che si è dotato di una Autorità anticorruzione lasciando così che si consolidasse nel tempo il giudizio che siamo un Paese corrotto. Non è ancora possibile fare una valutazione completa sul nuovo Codice degli appalti approvato ieri dal governo, ma fin d’ora si può dire che è apprezzabile l’impostazione generale con il ridimensionamento dei poteri in capo all’Anac, lo sforzo di venire incontro all’esigenze delle imprese, la riqualificazione delle stazioni appaltanti, la digitalizzazione dei contratti e altre misure". (Rin)