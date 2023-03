Brasile: Polizia federale interrogherà Bolsonaro su acquisizione illegale doni dall'Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale del Brasile (Pf), ha fissato per il 5 aprile l'interrogatorio dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, nell'ambito dell'inchiesta sull'acquisizione illegale al patrimonio personale di oggetti preziosi donati dal governo dell'Arabia Saudita nel corso di visite di Stato. La convocazione è stata disposta anche per l'ex aiutante di campo di Bolsonaro, tenente colonnello Mauro Cid. L'ex presidente e la moglie, Michelle, sono indagati dalla procura federale per peculato. (segue) (Brb)