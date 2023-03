Brasile: Polizia federale interrogherà Bolsonaro su acquisizione illegale doni dall'Arabia Saudita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della pubblicazione, le indagini di stampa e magistratura avevano portato alla scoperta di altre donazioni acquisite illecitamente al patrimonio personale del presidente senza essere dichiarate alla dogana. Si tratta in particolare di un fucile e una pistola ricevuti in dono nel 2019, nel corso di una visita negli Emirati Arabi Uniti, e una valigetta di preziosi donati dalla famiglia reale saudita a Bolsonaro nel corso di una visita a ottobre 2021. La valigetta contiene un orologio, una penna, un anello, un paio di gemelli e una masbaha prodotti dalla società svizzera di diamanti Chopard e del valore di 100 mila euro. Dopo la scoperta, sia i gioielli che le armi sono stati consegnati alle autorità per ordine della Corte dei conti (Tcu), secondo cui solo regali di piccolo valore, deperibili e di natura molto personale, come magliette e cappellini, possono essere acquisiti al patrimonio privata del presidente della Repubblica. (segue) (Brb)