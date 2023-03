Turchia: Erdogan, non permetteremo a Occidente di trascinarci in guerra contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato non permetterà all'Occidente di trascinare il suo Paese in una guerra contro la Russia. "Se non fosse stato per i nostri sforzi negli ultimi due anni, l'Occidente avrebbe trascinato la Turchia in una guerra contro la Russia. Mentre siamo al potere, non permetteremo che ciò accada", ha detto Erdogan al canale televisivo "A Haber". Il presidente ha aggiunto che la Turchia intende svolgere un ruolo di mediatore tra Russia e Ucraina. (Res)