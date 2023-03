© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Sottoscrizione del Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti pubblici di lavori del Comune di Latina. A siglare il protocollo saranno il Commissario straordinario Carmine Valente, Pierantonio Palluzzi, presidente dell'Ance Latina, Associazione costruttori edili, Alessio Faustini per Fillea Cgil Latina-Frosinone Paolo Masciarelli, segretario generale della Filca Cisl e Massimo Purificato, segretario generale della Feneal Uil. Presso la Sala Consiliare del Comune in Piazza del Popolo 1 a Latina (Ore 12).- Il Municipio VII organizza una iniziativa pubblica sulle buone pratiche e le politiche di contrasto alle mafie e alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, nei vari processi delle amministrazioni pubbliche. Saranno presenti oltre al Presidente Francesco Laddaga, al Vice Presidente Marcello Morlacchi ed al Presidente della V Commissione Municipio VII Fabrizio Grant, Francesco Greco Consigliere alla Legalità di Roma Capitale; Pierpaolo Romani Coordinatore Nazionale Avviso Pubblico; Rosario Pantaleo Presidente Commissione Antimafia Comune di Milano; Renato Natale Sindaco Casal del Principe; Massimo Masetti Vicesindaco di Casalecchio del Reno; Gianpiero Cioffredi già Presidente Osservatorio Legalità Regione Lazio; Danilo Chirico Presidente Associazione DaSud. Presso la Sala Consiglio del Municipio al piano terra di Piazza di Cinecittà 11 (Ore 17).- Aeroméxico e Aeroporti di Roma festeggiano la nuova rotta Roma – Città del Messico. Presso il Roma Marriott Grand Hotel Flora in via Vittorio Veneto 191 a Roma (Ore 19).