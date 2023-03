Brasile: ministro Relazioni istituzionali, Lula in visita in Giappone a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva sarà in Giappone il prossimo mese di maggio. Lo ha annunciato il ministro delle Relazioni istituzionali del Brasile, Alexandre Padilha. "Si, il presidente dovrebbe andare in Giappone a maggio, ma aspettiamo di definire i dettagli", ha dichiarato il ministro alla stampa, lasciando il palazzo presidenziale di Planalto. Lo scorso 21 marzo l'ambasciatore del Giappone in Brasile, Hayashi Teiji, aveva anticipato l'invito del governo del suo Paese alla prossima riunione del G7, in programma tra il 19 e il 21 maggio a Hiroshima. "È essenziale che il Giappone cooperi con il Brasile su questioni globali, come il cambiamento climatico, la salute e lo sviluppo", affermava su Twitter. Secondo una ricostruzione della stampa, i contatti diplomatici per organizzare la partecipazione di Lula al G7 sono stati avviati da febbraio. Il presidente avrebbe accolto con piacere l'invito. L'ultima partecipazione del Brasile all'evento risale al 2008, durante il secondo mandato di Lula. (Brb)