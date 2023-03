Brasile: Polizia federale interrogherà Bolsonaro su acquisizione illegale doni dall'Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingresso illegale di quattro diversi lotti di doni è stato svelato grazie a indagini nate a seguito di un dossier pubblicato dal quotidiano "Estado de S. Paulo", che denunciava il tentativo - intercettato dalle autorità aeroportuali di San Paolo -, di fare entrare nel Paese gioielli per un valore di tre milioni di euro. L'indagine giornalistica faceva rimontare il caso al 26 ottobre del 2021. Nella valigia dell'allora ministro dell'Energia, Bento Albuquerque, di ritorno da una missione in Arabia, venivano rinvenuti una collana, un orologio e due orecchini non dichiarati. Una volta passata ai raggi X, la borsa rivelava il "tesoro" che i funzionari mettevano sotto sequestro. (segue) (Brb)